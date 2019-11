Autostrada del Brennero chiusa a Bressanone: alberi cadono su cavo di alta tensione

A Vipiteno lo schianto di alcuni alberi ha fatto cadere un cavo di media tensione sull'autostrada del Brennero e sulla linea ferroviaria, che entrambi ora sono interrotte, come anche la strada statale. Per questo motivo il Brennero attualmente è off limits e non possono essere istituiti bus sostitutivi. I tecnici, che si trovano sul posto, devono procedere con massima cautela a causa del cavo che potrebbe ancora essere sotto corrente elettrica. La chiusura durerà alcune ore.



Sono stati tecnici dell'A22 a segnalare il traliccio abbattuto da alcuni alberi. Fortunatamente in quel momento non stavano transitando macchine. La chiusura dell'autostrada ha causato code in entrambe le direzione. Sono stati aperti dei varchi per fare defluire le vetture sulla corsia opposta. Grazie al divieto domenicale non ci sono tir a complicare la situazione.

