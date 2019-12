In coda tra le auto in autostrada, scavalca il guard rail e precipita nel vuoto

Martedì 10 Dicembre 2019, 13:06

Un, D.N., residente a Marsiglia, è rimasto gravemente ferito dopo essere precipitato nel vuoto sull’autostrada A26, vicino a, nei pressi di un cantiere stradale che aveva provocato rallentamenti al traffico sulla Genova-Gravellona Tace.Ancora da accertare le cause per cui l’uomo è sceso dall’auto su cui viaggiava insieme ad un connazionale e coetaneo: l’uomo, dopo essere passato a piedi tra altre auto ferme in coda, ha camminato verso il margine destro della strada, ha scavalcato il guard rail ed è precipitato nel vuoto.Il conducente dell’auto e amico del 43enne ha allertato i soccorsi: l’uomo è stato ritrovato in gravi condizioni sul greto del torrente Stura ed è stato ricoverato all’ospedale San Martino di Genova in prognosi riservata. Lo stesso conducente ha riportato lievi lesioni ed è stato portato nello stesso ospedale.