Incidente poco fa sulla A1 tra Bologna e Imola in direzione Rimini, un’auto carbonizzata lungo la carreggiata, una Smart.

Polizia e vigili del fuoco sul posto, almeno 10 km di coda con macchine ferme in attesa che venga rimossa l’auto dalla strada. Non risultano persone ferite, solo gravi disagi per il traffico.

Ultimo aggiornamento: Sabato 27 Agosto 2022, 21:00

