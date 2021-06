Inferno sull'A14, due morti e un ferito grave. Il tamponamento tra camion, auto e moto in coda per un cantiere. Autostrada chiusa

E' più grave del previsto l'incidente avvenuto attorno alle 12.30 sull'autostrada A14. Due morti e un ferito, tre mezzi pesanti coinvolti e uno che ha preso fuoco. Il tamponamento che ha dato origine all'inferno è avvenuto durante una coda per i cantieri.

Per permettere i soccorsi è stato chiuso il tratto autostradale, lunghe file in un'area già sotto stress per i cantieri aperti per i lavori di manutenzione delle gallerie.



Sono ancora in corso le operazioni di spegnimento di un camion. Sul posto vigili del fuoco, soccorso sanitari e meccanici, pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione 7° Tronco di Pescara di Autostrade per l'Italia.



Al momento all’interno del tratto chiuso il traffico è bloccato e si registrano più di 3 chilometri di coda. In corrispondenza dell’uscita obbligatoria di San Benedetto del Tronto si registrano 2 km di coda.



Agli utenti diretti verso Ancona, si consiglia di uscire alla stazione di Val Vibrata, percorrere la SS16 Adriatica e rientrare in A14 alla stazione di Grottammare.

L'autostrada è stata riaperta alle 17.20

Alle ore 17:20 sull’autostrada A14 Bologna-Taranto è stato riaperto il tratto compreso tra San Benedetto del Tronto e Grottammare in direzione Ancona, precedentemente chiuso a causa di un incidente avvenuto all’altezza del km 303.



Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione 7° Tronco di Pescara di Autostrade per l'Italia.



Al momento il traffico transita in deviazione sulla careggiata opposta a seguito dell’installazione di un by-pass realizzata dai tecnici della Direzione di tronco di Aspi e si registrano 9 km di coda.

Agli utenti viene distribuita acqua e prevista distribuzione di generi di conforto per gli autisti dei mezzi pesanti al momento in attesa di defluire, una volta alleggerito il flusso di veicoli leggeri.



Ultimo aggiornamento: Lunedì 28 Giugno 2021, 19:44

