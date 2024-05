In autostrada a 255 all'ora: multa di 845 euro e patente sospesa

di Redazione web

In autostrada a 255 all'ora come si trattasse del circuito di Imola, dove domenica 19 maggio si corre il gran premio di Formula 1: è la velocità rilevata da una pattuglia della Sezione polizia stradale di Novara - Sottosezione di Romagnano Sesia, in servizio sul tratto autostradale A26 Voltri/Sempione, nel territorio del Comune di Sillavengo (Novara), impegnata in attività di controllo della velocità con apparecchiatura Trucam. Gli agenti hanno "immortalato" il passaggio di un'autovettura, di sicuro un bolide, che viaggiava a velocità pari a 255 all'ora, in un tratto in cui era presente il limite di 130.

Multa di 845 euro e patente ritirata

Al termine degli accertamenti, al conducente è stata contestata l'infrazione relativa al superamento dei limiti di velocità ed elevata una sanzione amministrativa pari a Euro 845.

Nei primi quattro mesi dell'anno, la Sezione Polizia Stradale di Novara - informa una nota della Polizia di Stato - ha rilevato complessivamente 1648 violazioni collegate all'eccesso di velocità, che costituisce uno dei fattori più ricorrenti nella causazione di sinistri stradali.

Ultimo aggiornamento: Sabato 18 Maggio 2024, 10:39

