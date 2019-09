Autoscuole in sciopero, «salta un esame di guida su due»: caos in tutta Italia

Patenti, la stangata Iva fa crollare le ore di lezione al volante

in tutta Italia domani, e salta un esame di guida su due: niente patente per chi dovrà affrontare il test di guida nella giornata di domani, per via della serrata per protestare contro l'introduzione dell'Iva al 22% sulle patenti, secondo quanto rendono noto e associazioni di settore Unasca e Confarca.Queste ultime precisano che salteranno il 50% degli esami di guida previsti per domani, svolti presso le autoscuole associate. «Esprimiamo preoccupazione - spiegano Unasca e Confarca - per il difficile recupero dell'aliquota negli ultimi 5 anni fiscali, e per la sicurezza stradale con il calo drastico delle ore di guida per l'aumento delle tariffe».