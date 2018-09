Sabato 15 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:59 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

L’Assessore Regionale all’Istruzione del Venetocontro“Per l’ennesima volta, oggi, mi è capitato di constatare personalmente. Nelle scuole finanziamo progetti e dedichiamo tempo per rendere permeata la nostra società, fin dai più piccoli e dai giovani, della cultura e del rispetto dell’ambiente. In una catena come Autogrill, che opera in un regime di semi-monopolio visto che in molte tratte non si ha la possibilità di scegliere, non vi è continuità con questo messaggio educativo” afferma Donazzan.“Ho scritto in queste ore all’Amministratore Delegato della catena Autogrill, invitando ad aggiornare le loro abitudini in materia a questo codice comportamentale per non rendere vano lo sforzo che le istituzioni, in primis la scuola ma anche la nostra Amministrazione regionale, profondono per render migliore il nostro vivere” continua l’Assessore regionale.“Mi stupisce che la famiglia Benetton (che detiene importanti quote azionarie di Autogrill) si dimostri attivista dei valori che ritiene educativi, spesso attraverso le immagini di un fotografo come Oliviero Toscani che predilige ai contenuti i messaggi eclatanti, non abbiano maturato finora la più basica sensibilità ambientale” conclude Donazzan.