Autocertificazione, il modulo pdf da scaricare per gli spostamenti di Natale e Capodanno

Natale e Capodanno 2020, torna il modulo di autodichiarazione per gli spostamenti in Italia. Ecco l'autocertificazione da esibire in caso di spostamenti durante le Feste e il Natale 2020. Si può compilare direttamente online e scaricarla QUI. Il modulo è disponibile anche sul sito del ministero degli Interni.

Servirà per gli spostamenti nei giorni di zona rossa e arancione durante il periogo di Natale 2020 e Capodanno.

Ultimo aggiornamento: Martedì 22 Dicembre 2020, 15:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA