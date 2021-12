Autocisterna con 40 mila litri di benzina si ribalta e prende fuoco

Grave incidente questa mattina in Umbria. Un'autocisterna con circa 40 mila litri di benzina nei pressi della galleria del valico della Somma, Spoleto, è esplosa in strada. Il conducente, un uomo di origini albanesi, è fortunatamente riuscito ad uscire da solo dal veicolo.

Trasportato in codice giallo all’ospedale San Matteo degli Infermi, avrebbe riportato ustioni non gravi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco da Perugia e Terni per spegnere l'incendio: la situazione è ora sotto controllo ma le operazioni andranno avanti per diverse ore.

Secondo quanto riportato, l'incendio si è propagato dopo che il mezzo si è ribaltato, provocando un'alta e densa nuvola di fumo. L'autocisterna viene ora raffreddata e messa in sicurezza per permettere poi il recupero del mezzo. All’origine dell’incidente stradale potrebbe esserci la presenza di ghiaccio lungo la carreggiata: l’autocisterna, superata la galleria della Somma, avrebbe sbandato finendo fuori strada e quindi prendendo fuoco.

Il conducente è stato poi trasportato in codice giallo all'ospedale San Matteo degli Infermi di Spoleto: avrebbe riportato ustioni non gravi.

Ultimo aggiornamento: Martedì 30 Novembre 2021, 19:29

