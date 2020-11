Autocertificazioni, multe di 2 mila euro e fedina penale sporca per chi ha mentito

Chi ha mentito sulle autocertificazioni rischia fino a 2mila euro di multa e fedina penale sporca. Sono in arrivo i primi decreti per i furbetti delle autocertificazioni, colore che hanno dichiarato il falso cercando di aggirare la legge. Il reato contestato è quello previsto dall’articolo 483 del Codice penale: falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico.

La pena prevista va da due mesi di reclusione, ridotta e convertita in oltre duemila euro di multa. Il Sole 24 Ore chiarisce: «Non si tratta di una sanzione amministrativa, ma di una condanna convertita in multa che finisce nel casellario giudiziale». Le persone sorprese ad aver dichiarato il falso saranno multate, per alcuni sono in atto i primi provvedimenti che non comportano solo la sanzione ma in alcuni casi anche la fedina penale macchiata.

Per la Corte di Cassazione le dichiarazioni sostitutive, se rese a un pubblico ufficiale, possono configurare il reato di falso ideologico commesso da privato in atto pubblico. La pena base indicata nei decreti penali di condanna è di due mesi di reclusione, ridotta per il rito e convertita in oltre duemila euro di multa. Trattandosi però di una sanzione penale, la mancata reclusione non comporta l'annullamento, ma resta comunque segnalato il reato nella fedina penale.

Ultimo aggiornamento: Domenica 15 Novembre 2020, 14:21

