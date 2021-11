Ancona, esplode un incendio: terrore sul bus dei pendolari

di

Paura su un bus di linea per un incendio che si è sprigionato mentre il veicolo era in marcia. Il pronto intervento dell'autista e il successivo intervento dei vigili del fuoco ha consentito di evitare problemi per le persone. E' successo all'Aspio di Ancona nel pomeriggio di oggi 25 novembre dove sono intervenuti i vigili del fuoco.

Il conducente ha fatto scendere tutti gli occupanti e ha cercato di estinguere l'incendio. La squadra dei vigili del fuoco sul posto ha spento le fiamme e messo in sicurezza la zona dell'intervento. Non si segnalano persone coinvolte ma ci sono stati disagi alla viabilità. Il Comune di Ancona ha diffuso una nota per segnalare che a causa della neecssità di rimuovere il pullman la circolazione all'Aspio è stata bloccata.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 25 Novembre 2021, 20:01

