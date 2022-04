Padova: sbanda all'alba, l'auto prende il volo e finisce in acqua

Perde il controllo dell'auto, esce di strada e finisce nel fossato che costeggia la via. E' successo alle prime ore di oggi, lunedì 25 Aprile in via Cornariola in località Fossalta di Trebaseleghe (Padova). Alle 6.40 i vigili del fuoco sono intervenuti per un’auto finita fuori strada dopo la perdita di controllo da parte del conducente che nell'incidente è rimasto ferito.

I pompieri accorsi dal distaccamento volontario di Borgoricco e Padova con l’autogrù, hanno estratto il conducente finito in un piccolo fossato d’irrigazione, dopo essere letteralmente volato attraversando un campo arato per alcune decine di metri. L’uomo è stato stabilizzato dai sanitari del Suem e trasferito in ospedale. I vigili del fuoco hanno poi recuperato con l’autogrù la vettura, che è stata portata via dal soccorso stradale. Sul posto i carabinieri per i rilievi del sinistro.

