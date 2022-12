Auto travolge ragazzo in bici, morto a 28 anni dopo una notte di agonia: «Sbalzato per molti metri dopo l'incidente»

Investito da un'auto mentre era in bici, un uomo di 28 anni è morto nella notte all'ospedale di Pordenone. Il giovane è stato centrato in pieno nella tarda serata di giovedì mentre pedalava in viale Grigoletti, nel centro della città friulana. Le ferite erano apparse da subito gravissime: la vittima era stata sbalzata per molti metri dopo essere stata travolto dalla vettura. Alla guida dell'auto, un uomo di 35 anni, del posto, risultato negativo all'alcoltest, e che è stato il primo a prestare i soccorsi.

Indagato per omicidio stradale

La vittima era residente in Abruzzo e si trovava in Friuli per lavoro. Inizialmente si era diffusa la notizia che si trattasse di un pedone, solo più tardi si è compreso che la vittime era in bici. La Procura di Pordenone ha aperto un fascicolo per omicidio stradale, indagando l'automobilista: si tratta di un atto dovuto per consentire l'eventuale nomina di un perito all'autopsia, che sarà disposta nelle prossime ore, e ad altri accertamenti irripetibili. Si tratta dell'ennesimo caso di una persona in bicicletta che viene travolta uccisa da un'auto in Friuli Venezia Giulia.

