Auto in corsa prende fuoco di colpo: scendono al volo, occupanti salvi per miracolo FOTO

di E.B.

Ultimo aggiornamento: 20:27

Attimi di panico nel tardo pomeriggio: la squadra del distaccamento di Opicina è intervenuta sul raccordo autostradale 13 in direzione Trieste - nel territorio comunale di Duino Aurisina - per l'incendio di un'autovettura. L'auto stava transitando verso il capoluogo giuliano quando, per cause da accertare, ha preso fuoco. Gli occupanti del mezzo sono riusciti a scendere dell'autovettura incolumi.I Vigili del fuoco giunti da Opicina hanno spento l'incendio con la manichetta ad alta pressione. A causa del fumo il traffico in direzione Trieste è rimasto bloccato fino al completo spegnimento dell'autovettura. Sul posto anche personale della Polizia di Stato.