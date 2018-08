Con l'auto a tutta velocità sui tavoli della gelateria: tragedia sfiorata sul lungomare

Domenica 19 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:06 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Sfiorata la tragedia sul lungomare di. Venerdì pomeriggio unaha invaso la corsia opposta al senso di marcia ed è finita violentemente contro il palo della pubblica illuminazione collocato sul marciapiede davanti a due frequentatissimi bar. Il caso ha voluto che proprio in quel momento nessuno fosse seduto ai tavolini esterni ai locali e i camerieri non stessero attraversando la strada per servire chi era accomodato dall’altra parte della trafficata statale 18.L’uomo al volante probabilmente ha perso il controllo dell’auto a causa di un colpo di sonno oppure per un malore improvviso. Fortunatamente l’80enne napoletano non ha riportato gravi ferite. Nel corso degli accertamenti è venuto fuori che il sistema di frenata assistita non era stato attivato. In questo periodo di particolare stress e alte temperature sarebbe opportuno mettersi al volante solo se in perfette condizioni di salute.