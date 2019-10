Incidente choc, sfonda il parapetto e resta con l'auto in bilico sul ponte

Mercoledì 30 Ottobre 2019, 13:06

SENIGALLIA - Grosso spavento, questa mattina, per un automobilista uscito di strada e rimasto in bilico con l'auto sul ponte sulL'incidente è avvenuto poco prima delle 8 di questa mattina sulla Provinciale 11 Corinaldese, quando un uomo ha perso il controllo dell'auto, che ha colpito, sfodandola, ladel ponte rimanendo in bilico nel vuoto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di, che hanno prima ancorato e poi recuperato l'auto. Il conducente è uscito illeso, ma con un grosso spavento, dall'incidente.