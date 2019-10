Con la Fiat Panda sfonda la vetrina del bar nell'area di servizio dopo un litigio

Finisce con l'auto nella vetrina del punto ristoro di un'area di servizio della Variante. Paura questo pomeriggio lungo la Variante di Avellino, in contrada Quattrograne. Una Fiat Panda è piombata nel locale bar, danneggiando tavoli e suppellettili. Solo per una serie di circostanze fortuite non si sono registrati feriti. Sul posto è arrivata la polizia. Da chiarire l'esatta dinamica dell'incidente.



La ricostruzione dell'episodio è al vaglio degli agenti della Questura del capoluogo irpino. Non si capisce come sia potuto accadere. Alla guida un 27enne che avrebbe tentato di investire due persone dopo un alterco. Mercoled√¨ 2 Ottobre 2019, 17:57

