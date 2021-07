Auto si schianta contro un palo nella piazza del paese: Rita muore a 19 anni. Feriti gli altri tre ragazzi che erano con lei

Ha perso al vita la 19enne Rita De Chiara coinvolta nell' incidente mortale avvenuto nella notte tra il 25 e 26 luglio, in piazza Pertini a Trentola Ducenta (Caserta). Gli altri tre occupanti della vettura coinvolta, una Y10, hanno riportato ferite di poco conto.

Secondo una prima ricostruzione, l'auto su cui viaggiavano i quattro ragazzi si è schiantata, per cause ancora incerte, contro un palo della luce nella piazza del paesino. Sul posto sono arrivate in soccorso tre ambulanze chiamate dai passanti.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 26 Luglio 2021, 12:17

