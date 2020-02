Si cappotta con l'auto e finisce schiacciato sotto il camion: morto a 18 anni

Auto si schianta contro un camion in sosta e finisce schiacciata sotto il mezzo pesante. Incidente mortale alle 13.30 di giovedì 13 febbraio sulla strada provinciale a Fara Vicentino, nell'area di sosta di via Astico. La vittima del terribile incidente è un ragazzo di 18 anni, di Salcedo, nel Vicentino. Il giovane lavorava in una ditta della zona.



A quanto risulta da una prima ricostruzione dei fatti, l'auto si sarebbe cappottata e dopo una carambola sarebbe finita sotto il camion fermo, incastrandosi sotto le ruote del retrotreno. Una scena impressionante. Per il giovane alla guida non c'è stato nulla da fare.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 13 Febbraio 2020, 19:30

