Auto in una scarpata, mamma 35enne muore davanti al figlio di 8 anni: «È sotto choc»

Venerdì 20 Settembre 2019, 17:50

Tragico incidente stradale in Toscana, dove una giovane madre di 35 anni,, è morta vicino Lucca dopo uno schianto a bordo della sua auto, in cui viaggiava insieme al compagno e al figlioletto di 8 anni. È successo nella serata di ieri: l’uomo, rimasto illeso nello scontro così come il bambino, ha subito chiamato i soccorsi, ma all’arrivo dei sanitari del 118 per Joanna non c’era già più niente da fare.La vettura guidata dal compagno di Joanna, che aveva origini polacche, è una Opel Zafira, che all’altezza di una curva per motivi da accertare ha sbandato ed è finita fuori strada: non essendoci barriere di protezione, l’auto è caduta già in una scarpata ribaltandosi più volte.La 35enne, sbalzata via dall’abitacolo, è morta sul colpo, mentre il compagno e il figlio sono rimasti illesi: il bambino è rimasto però sotto choc e trasportato al pronto soccorso in via precauzionale. La polizia municipale di Lucca sta vagliando le ipotesi per stabilire la dinamica del sinistro: Joanna, che da tempo viveva in Italia, lascia un’altra bambina di pochi anni.