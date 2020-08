Auto nella scarpata in montagna: Marco, Nicolò, Elia, Camilla e Samuele morti dopo aver guardato le stelle

Cuneo, auto esce di strada in montagna: morti il conducente 24enne e 4 ragazzi tra gli 11 e i 17 anni. Tra loro due fratelli. «In 9 su un mezzo da 6»​

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 12 Agosto 2020, 11:37

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il tragico incidente nella notte a Castelmagno, in alta Valle Grana, nelle Alpi Cozie meridionali della provincia di Cuneo, ha tolto la vita a 5 ragazzi.Tutti gli occupanti sono stati sbalzati fuori dall’abitacolo. Morti sul colpoche era alla guida del Defender,di San Sebastiano di Fossano (figli di uno storico margaro di Castelmagno),residenti a San Benigno di Cuneo.. Dopo cena i ragazzi si sarebbero dati appuntamento nella piazza in borgata Chiotti e avrebbero deciso di raggiungere l'Alpe Chastlar per guardare le stelle. Anna, una delle ragazze ferite, sul profilo Instagram aveva scritto: «Ogni momento qui è magico». L'incidente è avvenuto intorno alla mezzanotte, mentre tornavano verso casa. Forse per una distrazione, all'imbocco di una curva a gomito verso sinistra, il 24enne ha perso il controllo del mezzo che è finito nel precipizio. Castelmagno è un comune di 61 abitanti in cima alla Valle Grana, a circa 1.150 metri di altitudine. Il rifugio escursionistico Maraman si trova ai piedi dei monti Crosetta e Tibert.