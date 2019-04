Auto sbanda e si schianta contro il guardrail: muore 17enne, grave coetaneo

Tragedia ieri sera sul raccordo autostradale Salerno-Avellino. Un ragazzo 17enne deceduto, un altro coetaneo ricoverato in gravissime condizioni in ospedale e un terzo ragazzo ferito non gravemente. È il triste bilancio di un incidente stradale accaduto nella tarda serata di ieri. Il ragazzo deceduto e anche il coetaneo in fin di vita erano a bordo di un’auto, una Renault Modus insieme ad altre persone e il veicolo mentre usciva da una galleria ha sbandato e si è schiantato, incastrandosi sotto il guardrail. L’urto è stato violentissimo e il minorenne è volato all’esterno dell’abitacolo finendo sull’asfalto. Il ragazzo è deceduto subito dopo essere stato scaraventato per strada.



Agghiacciante la scena per i soccorritori giunti in autostrada che non hanno potuto far altro che costatare il decesso del giovane e coprire il cadavere con un telo. Sul posto si sono precipitati i sanitari del 118 e i volontari delle associazioni di soccorso il Punto di Baronissi e la Solidarietà di Fisciano. I feriti, di cui uno in gravi condizioni sono stati trasportati all’ospedale di Salerno e sono stati ricoverati. Il più grave dei ragazzi è stato ricoverato in prognosi riservata mentre le condizioni di salute dell’altro ferito non sono preoccupanti. Ultimo aggiornamento: 09:34 © RIPRODUZIONE RISERVATA