Auto rubate in Campania, centrale di smontaggio nel garage di famiglia: 5 arresti

I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Caserta, nel comune di Arpaise (Benevento), frazione Terranova, coadiuvati dai militari dell’Arma territorialmente competenti, hanno proceduto all’arresto in flagranza di reato per riciclaggio di autovetture, di Felice Covino, 43 anni, dei suoi due figli Fulvio e Ilario Covino, 19 e 21 anni, tutti residenti in Arpaise, e di Vincenzo Buono Barbato, 21 anni, residente a Pietrastornina (Avellino), e Rinaldo Parrella, 23 anni, residente a Roccabascerana (Avellino).



I cinque sono stati sorpresi dai militari all’interno di un garage di proprietà della famiglia Covino mentre erano intenti a tagliare con un flessibile e smontare in pezzi, un’autovettura oggetto di furto perpetrato il 10 febbraio scorso nel comune di Marcianise (Caserta) presso il Centro Commerciale Campania. La successiva perquisizione locale ha consentito di rinvenire ulteriori pezzi verosimilmente provenienti da macchine rubate precedentemente smontate.



L’intero garage è stato sottoposto a sequestro per ulteriori accertamenti.

Tutti gli arrestati sono stati sottoposti ai domiciliari, a disposizione della competente Autorità Giudiziaria.

