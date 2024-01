Auto esce fuori strada, si ribalta e finisce in mare: uomo muore sul colpo

di Redazione web

Tragedia in Sardegna, un auto si ribalta e finisce in mare. Il conducente è morto mercoledì mattina, 3 gennaio, lungo la statale 195 a Capoterra, Cagliari. L'auto è uscita fuori strada, ribaltandosi e finendo in mare, l'uomo è morto sul colpo.

L'incidente è avvenuto poco prima delle 8 all'altezza di La Maddalena spiaggia. Sul posto i vigili del fuoco, la polizia municipale di Capoterra e il 118. Al momento non si conoscono le generalità della vittima. Il traffico nella zona sta subendo forti rallentamenti

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 3 Gennaio 2024, 08:40

