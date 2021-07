Auto prende fuoco dopo uno scontro frontale: muore ragazza di 16 anni, un'altra gravemente ferita

Una ragazzina di soli 16 anni ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto alle 4 a Carbonia, nel Sulcis. Altre tre persone sono rimaste ferite e tra queste una ragazzina che è stata ricoverata in gravi condizioni.

L'incidente è avvenuto alle 4 in via Costituente. Per cause non ancora accertate una Opel Corsa condotta da un 18enne e con a bordo la vittime e gli altri tre ragazzini si è scontrata frontalmente contro una Ford Focus condotta da un 36enne. A causa del violentissimo impatto la Opel Corsa ha preso fuoco.

Immediata la richiesta di soccorsi e l'arrivo sul posto dei vigili del fuoco, dei carabinieri del Radiomobile di Carbonia e del 118. Purtroppo per le 16enne non c'è stato nulla da fare. Gli altri tre feriti, due dei quali con fratture, traumi e ustioni dovuti all'incendio dell'auto, sono stati trasportati all'ospedale Sirai di Carbonia. I carabinieri stanno ancora lavorando per ricostruire dettagliatamente la dinamica dell'incidente.

Ultimo aggiornamento: Domenica 4 Luglio 2021, 10:14

