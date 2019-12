E' stata restituita ai familiari la salma di Giuseppe Tumini, il pensionato di 76 anni deceduto ieri sera in porto a Termoli a causa della caduta in mare mentre era al volante dell'auto. L'anziano sembra fosse impegnato in una manovra di retromarcia sulla banchina di nord-est dello scalo, vicino i Cantieri Navali, finendo in acqua. A recuperarlo, il sommozzatore Francesco Cannarsa dei servizi marittimi di Termoli della città unitamente ai Vigili del Fuoco specializzati in soccorso acquatico. Sul posto i pompieri della città, gli ufficiali della Capitaneria di porto ed i sanitari del 118 Molise che non hanno potuto fare nulla Purtroppo se non constatare il decesso. Il comandante della Guardia costiera Francesco Massaro sottolinea che l'auto non è stata oggetto di sequestro e non sono in corso ulteriori accertamenti. I funerali sono fissati per domani mattina nella chiesa del Carmelo.



LA VICENDA

Un uomo di 76 anni è morto ieri sera annegato nella sua macchina caduta in circostanze ancora da chiarire nel porto di Termoli. A dare l'allarme è stato un passante che ha potuto vedere solo l'auto in acqua.

È stata recuperata l'auto del pensionato caduto in porto con la sua Panda. L'episodio è accaduto sulla banchina di nord-est dello scalo dove sono ubicati i Cantieri navali. Sul posto i Vigili del Fuoco di Termoli e la Capitaneria di porto. La vettura è stata ripresa con una gru dai fondali. Secondo testimonianze raccolte, il pensionato avrebbe sbandato con l'utilitaria e sarebbe finito in mare. A notarlo, una donna che ha visto la vettura mentre affondava ed ha allertato i soccorsi. Sul caso sono in corso accertamenti della Capitaneria di Porto.

Sabato 14 Dicembre 2019, 10:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA