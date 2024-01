Auto esce fuori strada, si ribalta e finisce in mare. Un 19enne muore sul colpo: «Stava effettuando un sorpasso»

di Redazione web

Tragedia in Sardegna, un auto si ribalta e finisce in mare. Il conducente è morto mercoledì mattina, 3 gennaio, lungo la statale 195 a Capoterra. L'auto è uscita fuori strada, ribaltandosi e finendo in mare. Illesi gli occupanti dell'altra auto coinvolta nell'incidente una Fiat Marea a bordo della quale viaggiavano marito, moglie e due figli.

Chi è la vittima

Massimo Cocco, era di Quartucciu, Cagliari, e aveva 19 anni, il conducente della Renault Clio che ha urtato frontalmente una Fiat Marea sulla statale 195 nei pressi di Capoterra, finendo la sua corsa in mare. Il giovane è deceduto sul colpo.

L'incidente

L'incidente è avvenuto poco prima delle 8 all'altezza di La Maddalena spiaggia. La Clio avrebbe urtato la Marea durante un sorpasso. Sul posto hanno operato i vigili del fuoco che hanno recuperato l'auto dall'acqua e gli agenti della polizia stradale di Cagliari che si stanno occupando dei rilievi. Sul posto anche il personale Anas per gestire la circolazione stradale che è rimasta bloccata per alcune ore.

