Auto investe un bimbo e lo sbalza di una decina di metri: è grave in ospedale

Choc in Friuli in provincia di Udine dove un bambino è stato investito da un'auto che lo ha sbalzato in avanti per una decina di metri: il piccolo è stato ricoverato in gravi condizioni. È accaduto questa sera, lunedì 15 agosto, nel piccolo centro di Pasian di Prato, in provincia di Udine poco prima delle 19:30.

Immediatamente sono intervenuti i sanitari giunti sul posto con un'ambulanza e con un'automedica. Il piccolo paziente è stato portato all'ospedale Santa Maria della Misericordia dove è stato immediatamente ricoverato. Le sue condizioni sono gravi. I carabinieri stanno indagando per ricostruire la dinamica dell'incidente e verificare eventuali responsabilità.

A quanto riportano media locali, il bambino stava attraversando sulle strisce con la sua bicicletta quanto è stato investito da un'automobile. La donna al volante, visibilmente scossa, si è fermata e ha prestato i primi soccorsi, insieme ad altre persone presenti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, mentre la piccola vittima è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Udine.

