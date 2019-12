Auto infilzata dal guardrail, lame sfondano l'abitacolo dal lato guidatore

Martedì 31 Dicembre 2019, 09:54

Incidente alle 3.30 della notte del 31 dicembre ad Albignasego (Padova): un'auto si è schiantata contro il guard rail restando infilzata. Il sinistro è avvenuto in strada Battaglia, l'autista è rimasto ferito, miracolosamente in modo lieve.I pompieri, arrivati da Padova, hanno messo in sicurezza il mezzo. Fortunato l'autista, un 28 enne. I carabinieri hanno eseguito i rilievi del sinistro. Le operazione di soccorso e recupero del mezzo da parte dei vigili del fuoco sono terminate questa mattina all'alba.