Auto esplode in centro: fiamme altissime, paura tra i passanti FOTO

di Francesco DE PASCALIS

Paura questa mattina a Novoli in Puglia per un'auto in fiamme sulla via per Lecce. Ad essere interessata da un rogo improvviso, partito con ogni probabilità dal vano motore, è stata un'utilitaria di proprietà di alcuni cittadini extracomunitari che erano diretti per lavoro nella vicina di Porto Cesareo.

Le fiamme improvvise e violente, in pochi minuti hanno distrutto l'auto e rischiato di intaccare altre auto parcheggiate nelle vicinanze. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco degli staccamento di Veglie e gli agenti della polizia locale di Novoli che hanno messo in sicurezza il luogo allontanato le auto in sosta e diretto il traffico.

Ultimo aggiornamento: Sabato 9 Luglio 2022, 16:04

