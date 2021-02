Spaventoso schianto frontale contro un bilico: morto incastrato fra le lamiere

Un incidente mortale è avvenuto oggi, 10 febbraio, intorno alle 16.30 nel Feltrino poco prima della galleria ad Arsiè (Belluno) sulla Statale 50 bis var.

Lo scontro tra un bilico e una Seat Leon non ha lasciato scampo alla persona che era sulla auto. L'auto dopo l'impatto frontale è rimasta schiacciata tra il guard rail e il mezzo pesante. Non si conosce l'identità della persona che c'è all'interno della carcassa: il recupero dell'occupante è ancora in corso. Sul posto i soccorsi, i carabinieri per i rilievi e i vigili del fuoco intervenuti anche con l'autogru per il recupero del mezzo pesante.

La strada è stata chiusa, deviazione sulle scale di Primolano. Ferito e sotto choc anche il camionista

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 10 Febbraio 2021, 18:25

