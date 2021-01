Auto fuori strada finisce nel cortile della casa: due feriti

Spettacolare incidente nel centro di Grottaminarda. Un’Audi A6 è finita nel cortile di un edificio, sfondando l’inferriata di recinzione, cadendo per qualche metro dal muro perimetrale. Le due persone a bordo sono rimaste ferite. Sono state immediatamente soccorse.

Per loro lo spavento è stato notevole, così come per i residenti della zona. Le forze dell’ordine stanno lavorando alla ricostruzione del sinistro, che solo per una serie di circostante fortuite non ha avuto conseguenze più gravi. Sono stati eseguiti una serie di rilievi sul luogo dell’incidente.

Ultimo aggiornamento: Domenica 3 Gennaio 2021, 23:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA