Auto in un fossato, morta una ragazzina e ferita una 22enne.

Tragedia sulle strade a, nel veneziano, dove una ragazzina è morta in un incidente verificatosi intorno alle 19: una Fiat Punto si è cappottata, per cause ancora da accertare, ed è uscita di strada finendo in un fossato, in via Staffolo. Ferita la conducente, una ragazza di 22 anni.Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di San Donà, che hanno estratto le due giovani donne dall'auto. I sanitari del 118 hanno tentato di rianimare la minore ma per lei non c'è stato nulla da fare e il medico non ha potuto far altro che dichiararne la morte. La 22enne è stata trasferita in ospedale. Ancora in corso i rilievi da parte delle forze dell'ordine.