Incidente sull'A27: vettura esplode e prende fuoco sullo svincolo, salvo per miracolo

Auto in fiamme lungo l'autostrada A27. L'incendio oggi, 3 giugno, intorno alle 18 nello svincolo per Conegliano (Treviso). Dall'auto usciva del fumo e si è fermata dando il tempo al conducente di uscire e mettersi in salvo.

Auto in fiamme nello svincolo a Conegliano

Immediata la chiamata ai vigili del fuoco che arrivati sul posto con due mezzi hanno spento con la schiuma l'auto avvolta dalle fiamme. Sul posto è intervenuto anche il personale ausiliario di autostrade e la polstrada per i rilievi del caso: traffico decisamente rallentato, visto che lo svincolo autostradale è rimasto a lungo chiuso. Le fiamme sono state spente dopo circa un'ora e mezza.

Ultimo aggiornamento: Sabato 3 Giugno 2023, 22:34

