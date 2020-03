Auto esce di strada e "plana" dentro una casa

che sembra davvero richiamare gli incidenti “singolari”. Tra il 2017 e il 2018 già s’erano verificati almeno due car crash in cui le auto coinvolte s’erano ribaltate, miracolosamente senza conseguenze gravissime per gli occupanti. Questa mattina, però, s’è forse raggiunto il top.a bordo stava procedendo lungo il viale in direzione Sud/Nord quando, per ragioni da acclarare – stando ad alcune testimonianze da riscontrare ci sarebbe stato di mezzo lo scontro accidentale con altro veicolo che procedeva a velocità sostenuta –, l’auto s’è praticamente conficcata in un edificio dall’altra parte della strada.l’intera carreggiata, “preso quota” in seguito all’impatto col marciapiede per poi “atterrare” pesantemente in una sorta di fosso che separa il bordo del marciapiede dall’edificio giusto davanti. Solo per caso, la parte anteriore della Renault non è andata a schiantarsi disastrosamente contro il muro: a questo, debbono la loro vita i due occupanti. Pur soccorsi dai sanitari del “118” accorsi sul posto insieme ai vigili del fuoco del Comando provinciale reggino, i due non avrebbero riportato ferite gravi. Nelle ore immediatamente successive, è stato gradualmente ripristinato anche il traffico veicolare.