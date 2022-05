Auto divorata dalle fiamme: una donna scende appena in tempo Foto

Auto a fuoco oggi, lunedì 16 maggio 2022, in via Santa Croce ad Arcugnano, in provincia di Vicenza, lungo la strada che porta all’abitato dell’Apio: nessuna persona è rimasta ferita.

Una donna stava percorrendo la strada quando si è accorta del malfunzionamento della sua auto, una Fiat Panda. Ha accostato ed è scesa, mentre l’auto prendeva fuoco. I pompieri arrivati da Vicenza, hanno spento le fiamme dell’auto andata completamente bruciata. Le cause di probabile natura elettromeccanica sono al vaglio della squadra intervenuta. Sul posto la polizia locale di Longare. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa un’ora.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 16 Maggio 2022, 12:49

