Denuncia il furto della Panda e va a comprare un'auto nuova. Ma si era solo dimenticata dove aveva parcheggiato

All'inizio di marzo ha parcheggiato l'auto a Napoli in via Altamura, al Vomero. Ha dimenticato dove l'aveva lasciata, non è più riuscita a ritrovarla e ne ha denunciato il furto ai carabinieri di Bacoli, dove risiede. Poi è andata a comprarsi una macchina nuova. Nel frattempo sulla sua Panda azzurra, lasciata in un'area a pagamento, fioccavano le contravvenzioni.

L'auto era solo stata dimenticata

Dopo più di un mese un cittadino attento che risiede nella zona, il giornalista Mario Amitrano, ha notato l'auto e l'innumerevole quantità di contravvenzioni. Ha pensato che si trattasse di una vettura rubata ed è andato a controllare sul database delle denunce di furto, così è risalito alla denuncia presentata ai militari di Bacoli e si è messo in contatto con loro. I carabinieri hanno chiamato la donna annunciandole che la sua macchina era stata ritrovata me, una volta giunta sul posto, alla donna è tornata la memoria: nessun furto, l'aveva parcheggiata proprio lei in quel luogo a marzo.

Storia a lieto fine a Napoli

La storia a lieto fine si è conclusa con un tentativo della donna di offrire un compenso ad Amitrano che, naturalmente, ha rifiutato. L'auto, senza più copertura assicurativa (spostata sulla nuova vettura), è stata portata via con un carro gru e verrà messa in vendita dalla donna che ha promesso che d'oggi in poi prenderà appunti sul luogo dove lascerà in sosta la macchina. La storia è stata raccontata, con garbo e ironia, dallo stesso Amitrano sulla sua pagina Facebook.

