Teramo, auto impazzita sfonda la veranda di un bar: ci sono diversi feriti VIDEO

Paura sabato mattina, alle 10.30 circa, a Sant'Egidio alla Vibrata, in provincia di Teramo, una Suzuki XS, condotta da 72enne del posto, è uscita fuori strada e ha travolto quattro auto in sosta e la veranda di un bar. Il titolare e una cliente del bar sono stati investiti dall'auto e sono stati trasportati presso l'Ospedale di Sant'Omero, Due le ambulanze giunte sul posto. I vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza i mezzi, mentre la veranda del bar è stata puntellata da una ditta intervenuta sul posto. Sul luogo dell'intervento sono giunti anche i carabinieri di Sant'Egidio alla Vibrata per effettuare i rilievi dell'incidente.

Ultimo aggiornamento: Sabato 26 Marzo 2022, 15:47

