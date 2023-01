Auto contromano in tangenziale a Treviso: panico per le altre vetture in transito Momenti di panico ieri mattina tra Paese e Silea, all’altezza della Noalese tra Venezia e Treviso







di Redazione web Contromano in tangenziale la mattina del controesodo natalizio. Momenti di panico ieri mattina tra Paese e Silea, all’altezza della Noalese tra Venezia e Treviso. Verso le 10 decine di automobilisti si sono trovati di fronte all’improvviso un’auto bianca che sfrecciava sulla corsia sbagliata. Un’autentica mina vagante lanciata su quella che normalmente dovrebbe essere la corsia di sorpasso. Per chi se l’è trovata di fronte sono stati istanti di puro terrore. Il rischio di un frontale era quanto mai concreto. Auto contromano in tangenziale in Veneto L’auto, di colore bianco, ieri ha scatenato il panico: decine le chiamate alle forze dell’ordine per segnalare il mezzo che procedeva in senso contrario lungo quella che sarebbe stata la corsia di sorpasso. Immediato l’arrivo di alcune pattuglie della polizia locale ma dell’auto al momento nessuna traccia: forse il conducente è uscito subito dopo da uno svincolo, chiaramente in contromano. In queste ore gli agenti stanno verificando le immagini della videosorveglianza per risalire al responsabile. #Treviso Terrore in tangenziale: auto sfreccia in contromano e sfiora le altre vetture https://t.co/kRHUcTa4jd — Leggo (@leggoit) January 9, 2023 Ultimo aggiornamento: Lunedì 9 Gennaio 2023, 16:44

