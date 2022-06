A7, auto contromano tra Milano e Pavia: due morti e tre feriti. Anche un bambino di 4 anni

Lamiere accartocciate e vetture completamente distrutte. È di due morti e tre feriti il bilancio di un gravissimo incidente avvenuto verso le 14.50 di oggi, domenica 26 giugno, lungo il tratto Pavese dell’autostrada A7 Milano-Genova, sulla carreggiata diretta al capoluogo ligure.

LA DINAMICA DELLO SCHIANTO

La carambola si è verificata tra i caselli di Gropello Cairoli e Casei Gerola. La polizia stradale di Milano-Ovest Assago ha ricostruito la dinamica: un’auto viaggiava contromano e si è scontrata con una vettura che procedeva regolarmente in direzione Genova. Entrambi i guidatori sono deceduti. E un’altra vettura, che sopraggiungeva, non è riuscita a evitare le due macchine che si sono scontrate: feriti i tre componenti della famiglia. Il padre di 35 anni, portato all’ospedale San Raffaele di Milano, la compagna di 34 e il figlio di 4 anni accompagnati in codice verde all’ospedale San Matteo di Pavia.

TRAFFICO IN TILT , AUTOOSTRADA CHIUSA

Il tratto autostradale tra Gropello Cairoli e Casei Gerola è stato chiuso al traffico, con uscita obbligatoria al casello di Gropello Cairoli (Pavia) per chi proviene da Milano ed è diretto a Genova. Le code lungo la A7 sono chilometriche.

