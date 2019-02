Auto si schianta contro un tir: Carlo muore a 21 anni, stava tornando dal lavoro

Tragedia questa mattina all'alba. Un 21enne residente a Marmirolo (Mantova),, è morto in un incidente stradale mentre rientrava dal turno di lavoro di notte in una fabbrica vicina. All'origine dell'incidente - avvenuto sulla statale Goitese nel Comune di Goito (Mantova) - forse un malore o un colpo di sonno.Secondo una prima ricostruzione della dinamica, il 21enne Carlo viaggiava solo su un'utilitaria e avrebbe sorpassato un'auto. Un Tir che proveniva da opposta direzione, accortosi della manovra, ha inchiodato per consentire alla vettura di rientrare ma invano. L'auto ha proseguito la sua corsa e si è schiantata frontalmente contro il mezzo pesante.