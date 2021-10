Auto contro platano: morti Marco di 18 anni, Filippo e Michael di 17. Un quarto minorenne è grave in ospedale

Tre giovanissimi sono morti e un quarto è gravemente ferito in un incidente avvenuto poco prima della mezzanotte lungo la strada provinciale 27, a Grignano Polesine (Rovigo). Ad accorgersi del sinistro e a chiamare il 115 è stato un vigile del fuoco di passaggio, che ha notato le luci di posizione dell'auto, finita contro un platano. Sul posto anche la polizia stradale per i rilievi del sinistro.

I quattro giovani, uno appena maggiorenne e tre 17enni, erano a bordo di un'auto, una Ford Ka, che è uscita di strada in via Giotto, a poca distanza da un cavalcavia, ed è andata a schiantarsi con violenza estrema contro un albero, vicino alla fermata dell'autobus.

Secondo il Gazzettino le vittime sono Marco Stocco, 18 anni, Filippo Bettarello, 17 anni e Michael Zanforlin, 17 anni. Il ferito è N.M. di 16 anni, ricoverato in terapia intensiva, non sarebbe in pericolo di vita. Sono tutti studenti dell'Ipsia di Rovigo, tranne Bettarello che frequentava ragioneria. Erano ragazzi sportivi, giocavano a baseball e calcio. (Nella foto sotto, da sinistra a destra Michael Zanforlin, Filippo Bettarello e Marco Stocco)

L'impatto è risultato fatale per il più grande dei quattro, che si trovava al volante e per due dei passeggeri, mentre il quarto giovane è stato soccorso dagli operatori del 118 e trasportato d'urgenza in ospedale. Tutto lascerebbe pensare che si sia trattato di una fuoriuscita autonoma, forse dovuta all'alta velocità, anche se i rilievi e gli accertamenti da parte della polizia stradale sono ancora in corso.

Sul posto la Polstrada e il Suem 118 .I vigili del fuoco sono arrivati dalla centrale di Rovigo con tre squadre; utilizzando cesoie, divaricatori e martinetti idraulici hanno tagliato il tettuccio dell'auto, estraendo i quattro giovani. Nonostante i soccorsi e i tentativi di rianimazione, il medico del Suem 118 ha dovuto constatare la morte dei tre ragazzi. Il quarto ferito è stato trasferito in ospedale, in codice rosso.

Il pm Francesco D'Ambrosca ha disposto gli esami per tutti e 4 e la ricognizione cadaverica.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 27 Ottobre 2021, 13:38

