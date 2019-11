L'auto si schianta contro un albero, Giuseppe muore a 19 anni. Ferito l'amico 22enne alla guida

Tragedia nella notte a Corleone, nel palermitano, dove un ragazzo di appena 19 anni, Giuseppe Di Lorenzo, è morto in un incidente stradale. Alla guida del'auto, una Opel Corsa, c'era un suo amico di 22 anni: mentre viaggiavano sulla strada statale 118, la vettura è finita fuori strada andando a sbattere contro un albero.



Sono in corso le indagini per stabilire cosa abbia provocato l'uscita di strada dell'auto: sul posto è intervenuto il 118 e i carabinieri, ma per Giuseppe non c'è stato niente da fare. Venerdì 15 Novembre 2019, 16:25

