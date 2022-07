Gorizia, si rovescia con l'auto nel canale: ragazza trova una bolla d'aria e si salva

Dramma sfiorato in provincia di Gorizia. Alle 13.55 circa di oggi, 16 luglio 2022, la sala operativa del comando Vigili del fuoco di Gorizia ha ricevuto una segnalazione per un'autovettura uscita di strada e finita a ruote all'aria in un canale in Via Due Fiumi a San Canzian d'Isonzo (Gorizia).

Immediatamente sono state inviate sul posto le squadre del distaccamento di Monfalcone e del distaccamento stagionale di Grado (distaccamento aperto nella giornata odierna). I Vigili del fuoco arrivati sul posto hanno trovato all'interno la conducente, una ragazza che fortunatamente era cosciente illesa perchè aveva trovato una bolla d'aria che le aveva permesso di respirare e comunicare con i soccorritori.

Dopo aver invano tentato di aprire le porte dell'autovettura i Vigili del fuoco hanno agganciato il mezzo con il verricello dell'autopompa e hanno tirato il veicolo incidentato posizionandolo su un fianco, a quel punto sono riusciti ad aprire lo sportello ed estrarre dal veicolo la ragazza che è stata presa in consegna dal personale sanitario.

Ultimo aggiornamento: Sabato 16 Luglio 2022, 22:47

