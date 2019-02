Esce di strada e vola nel burrone con la Panda: donna morta sul colpo

Ultimo aggiornamento: 16:53

Tragicostradale nel primo pomeriggio di oggi, attorno alle 14, a. Un'auto, condotta da una donna, èin una scarpata tra contrada Novella e via Campassi, una zona collinare del comune laniero: violentissimo l'impatto che non ha dato scampo all'automobilista, rimasta imprigionata tra le lamiere contorte. Secondo una prima ricostruzione la donna, per cause in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo del mezzo all'altezza di un tornante e dopo aver sfondato il guard-rail è volata nel vuoto.Il personale del Suem 118 intervenuto sul posto con un'ambulanza dell'ospedale di Valdagno e poi con l’elicottero decollato da Verona non ha potuto che dichiarare il decesso della donna, che probabilmente è stato immediato. Dopo l'allarme lanciato da alcuni automobilisti i primi ad intervenire sul posto sono stati i vigili del fuoco di Valdagno e i carabinieri. A metà pomeriggio i soccorsi erano ancora in atto.