Auto resta bloccata nel passaggio a livello, travolta dal treno in corsa VIDEO

Hanno provato a fermare la corsa del treno persino sbarcciandosi, pur di evitare che un'auto rimasta incastrata sotto alla sbarra di un passaggio a livello venisse travolta. Ma ogni tentativo, dalle segnalazioni luminose con il semaforo lampeggiante a quelle sonore, fino al disperato tentativo dell'uomo che si è messo in mezzo ai binari agitando le mani, è stato vano: la vecchia Fiat Punto è stata travolta dal convoglio che non è riuscito a frenare in tempo. Distrutta l'auto, che è stata colpita nella parte posteriore, ma per fortuna nessuno è rimasto coinvolto nell'incidente che avrebbe potuto avere conseguenze devastanti.

Disposto a tutto per fermare il treno

Alla guida della vettura c'era un anziano residente nel comune di Sale Marasino, in località Carebbio, dove giovedì pomeriggio è avvenuto l'incidente. L'uomo, nonostante il passaggio a livello stesse per chiudersi, ha provato ad attraversarlo ugualmente rimanendo con l'auto incastrata per metà. La scena è stata notata dalle persone che abitano nelle vicinanze, e mentre alcune l'hanno ripresa in un video che è stato poi condiviso sui social, altre sono intervenute per aiutare l'anziano a liberare la Punto.

Fino a pochi attimi prima che il treno travolgesse l'auto si è tentato il tutto per tutto, persino provare a fermare la corsa sbracciandosi a pochi centimetri dal convoglio. I presenti hanno rischiato di rimanere seriamente feriti, ma per fortuna non ci sono state conseguenze sulle persone. Ne ha invece subite la circolazione ferroviaria, che è rimasta bloccata per alcune ore sulla linea Brescia-Iseo-Edolo.

