L'automobilista sbaglia manovra nel vicolo: il Suv rimane in bilico Foto

Il benzinaio dimentica di inserire il self: in 80 fanno il pieno gratis

Una scena a dir poco singolare, quasi da, che ha fatto sgranare gli occhi a chi questo pomeriggio è passato dalle parti di via Gorizia. Siamo ain provincia di Lecce, primo pomeriggio, intorno alle 14. Unin bilico. con dentro ancora il conducente, viene tenuto fermo da passanti e forzuti volenterosi. Poco distante una Fiat 500 con i vetri infranti.Incredibile la, ricostruita da chi era sul posto e dai vigili urbani intervenuti: la Dacia Duster, forse a causa di una distrazione, ha urtato l'utilitaria parcheggiata ai margini della strada. Poi è rimasta lì, in bilico ma in perfetto equilibrio, senza cadere, dando tempo persino ai vicini di scendere in strada a controllare cosa fosse successo, sentito l'urto dei vetri rotti. Sono stati gli stessi vicini, poi, a tenere il Suv fermo in attesa dei soccorsi, anche se, spavento a parte e con una buona dose di fortuna, l'incidente si è risolto senza grossi danni.