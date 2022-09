Auto vola giù dall'argine del canale: incidente spaventoso, ci sono feriti FOTO

Spettacolare incidente in Veneto. Poco dopo le 6 di oggi 4 settembre i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la SP500 in Via Veneto a Sarego nel Vicentino per un incidente tra una moto e un’auto finita giù dall’argine di un canale d'irrigazione: feriti i due conducenti. I pompieri arrivati da Lonigo, hanno messo in sicurezza i mezzi ed aiutato l’automobilista a risalire l’argine, dopo essere riuscito da solo se pure ferito a venire fuori dall’auto.

I due feriti sono stati assistiti dal personale sanitario del SUEM e trasferiti in ospedale. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate alle 9.30 dopo l’assistenza al soccorso stradale per il recupero dell’auto.

