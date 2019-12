Lascia l'auto accesa col figlio di 8 anni dentro: tre ladri Rom la rubano, arrestati dopo ore

Sabato 7 Dicembre 2019, 11:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA

E' andato con ila prendere un amichetto a fine allenamento ai campi sportivi di Candiana (Padova) . Ha lasciato l'auto, un'utilitaria, con il motore acceso e il piccolo a bordohanno visto la vettura e hanno pensato bene di rubarla. Uno di loro è uscito dall'abitacolo di una seconda vettura, sempre un'utilitaria e si è messo al volante della macchina del padre di famiglia. Quest'ultimo, un quarantenne, si èma non è riuscito a bloccare il malvivente. Il fatto è avvenuto nel piccolo paese della Bassa padovana.Il bandito nella fuga è andato a collidere con l'auto dei complici. Il bambino, impietrito nel posto posteriore dell'abitacolo, è rimasto illeso. I tre ladri,sono fuggiti a piedi, ma in una veradurata fino a tarda notte sono statidai Carabinieri e trasportati al carcere di Padova, Due Palazzi. Devono rispondere in concorso di resistenza a pubblico ufficiale e furto.