BELLUNO - Continua a nevicare sulle Dolomiti, e i disagi per chi è costretto a muoversi non diminuiscono. Sono una cinquantina gli interventi effettuati la notte scorsa dai vigili del fuoco in provincia di Belluno a causa delle intense nevicate. Molti di questi hanno riguardato la statale 51 di Alemagna e l'area attorno a Cortina d'Ampezzo. Più di metà delle operazioni ha riguardato il recupero di autovetture, in larga parte di turisti diretti nella località ampezzana per trascorrere il Capodanno, in difficoltà a causa della neve.



Molti gli interventi anche per la rimozione di alberi caduti sulla sede stradale a causa del peso della neve. In meno di 24 ore a Cortina le precipitazioni nevose hanno raggiunto i 45 centimetri, portando a 55 centimetri lo strato complessivo di neve, sul Falzarego (chiuso come gli altri passi dolomitici) 47 centimetri, a Malga Losch 64 centimetri. Per gli sciatori, dunque, la situazione per San Silvestro è delle più ideali: una coltre bianca di 153 centimetri ad Alleghe, di 152 a Frassenè e di 75 a Sappada.

I passi bellunesi chiusi per neve saranno riaperti in giornata. Lo comunica Veneto Strade sottolineando che da questa mattina 120 mezzi e 200 lavoratori della società stanno lavorando per riportare la situazione alla normalità. Sulle strade regionali venete non ci sono in questo momento problemi di circolazione, nonostante l'abbondante nevicata delle ultime ore. «Sui Passi stiamo lavorando con delle priorità precise a partire dal Falzarego, mentre sulle nostre strade anche mercoledì non abbiamo avuto problemi. Diciamo che ha funzionato il piano neve preventivo con lo spargimento di sale sin dalle prime ore di mercoledì 27 - spiega Silvano Vernizzi, amministratore delegato della società - secondo le previsioni il tempo migliorerà e questo agevolerà il lavoro delle squadre su strada». Da mercoledì mattina sulle strade bellunesi sono stati sparsi circa 3000 quintali di sale e altrettanti si pensa di utilizzare nei prossimi giorni.



